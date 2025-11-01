Στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκονται από νωρίς το πρωί περίπου 50 μηχανότρατες, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Οι επαγγελματίες αλιείς αντιδρούν στον σχεδιασμό των εθνικών θαλάσσιων πάρκων στα ελληνικά χωρικά ύδατα, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία τους οδηγεί σε ουσιαστική απαγόρευση της αλιείας σε εκτεταμένες περιοχές.

Ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου «Αιγαίο», Βαγγέλης Αραπάκης, ο οποίος εκπροσωπεί ιδιοκτήτες μηχανότρατων και γρι-γρι, δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείος Ειδήσεων ότι οι αλιείς δεν είναι αντίθετοι με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά με την «πλήρη απομάκρυνση της επαγγελματικής αλιείας μέσα από τα πάρκα».

«Σήμερα, στη θαλάσσια επικράτεια, για τη μηχανότρατα απαγορεύεται η αλίευση στο 57% σε συγκεκριμένες περιοχές. Με τον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων προστίθεται άλλο ένα 30%. Η απαγόρευση θα φτάσει στο 87%», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Αραπάκης έκανε λόγο για «ανεξέλεγκτη και άναρχη δραστηριότητα» τουρκικών αλιευτικών, ιδιαίτερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Όπως τόνισε, «οι Τούρκοι συνάδελφοί τους δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν έως και 300 μέτρα από τις ελληνικές ακτές», προκαλώντας ζημιές σε ελληνικά παράκτια σκάφη, όπως καταστροφή διχτυών και παραγαδιών.

Οι εκπρόσωποι των αλιέων αναμένεται να συναντηθούν εντός της ημέρας με τον γγ του υπουργείου Ναυτιλίας, Βαγγέλη Κυριαζόπουλο και τον γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρο Βαρελίδη, προκειμένου να ζητήσουν αλλαγές στον σχεδιασμό και να διασφαλίσουν, όπως λένε, «την επιβίωση της επαγγελματικής αλιείας στο Αιγαίο».

Μέχρι την ολοκλήρωση της συνάντησης οι μηχανότρατες θα παραμείνουν στο λιμάνι του Πειραιά.