Η ΕΛ.ΑΣ έστειλε αίτημα στο Δήμο Αθηναίων για σφράγιση του κλαμπ στο Γκάζι έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη κοπέλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων έλαβε νέες καταθέσεις από την παρέα της ανήλικης, όπου άπαντες ανέφεραν ότι η κάθε μία παρήγγειλε το ποτό της. Άρα έδωσαν αλκοόλ σε ανήλικη χωρίς να γίνει έλεγχος ταυτότητας, που από μόνο του είναι αδίκημα.

Έχουν συλλέξει επίσης πληροφορίες ότι και σε άλλους ανήλικους χορηγήθηκε αλκοόλ, οπότε και η ΕΛΑΣ έστειλε αίτημα στο νομικό τμήμα του Δήμου Αθηναίων να προβεί σε σφράγιση του καταστήματος ακόμη και εντός της ημέρας.

Επιπλέον, τα ποτά που κατασχέθηκαν από το μαγαζί έχουν σταλεί για έλεγχο. Εάν εντοπιστούν νοθευμένα είναι κακουργηματική πράξη και άμεσα θα ασκηθεί δίωξη στον υπεύθυνο του χώρου και θα συλληφθεί.

Σημειώνεται, ότι για την 16χρονη και τα ακριβή αίτια θανάτου απαντήσεις θα έρθουν από τις τοξικολογικές εξετάσεις σε περίπου 20 ημέρες.

Υπό κατάληψη το σχολείο της

Σε κατάληψη τελεί από χθες το Πρότυπο ΕΠΑΛ Ταύρου, όπου φοιτούσε η 16χρονη που έχασε τη ζωή της έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Οι μαθητές του σχολείου αποφάσισαν αυτή την κίνηση ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά τους, αλλά και ως διαμαρτυρία για τον τρόπο που η διεύθυνση του σχολείου αντιμετώπισε την τραγική απώλεια.

Σε ανακοίνωσή τους, οι συμμαθητές της ανήλικης επισημαίνουν:

«Η κατάληψή μας εκφράζει την αγάπη και τον σεβασμό μας προς τη φίλη μας που “έφυγε” τόσο ξαφνικά, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί διαμαρτυρία για τον τρόπο που η διευθύντρια χειρίστηκε το γεγονός, χωρίς την απαιτούμενη ευαισθησία και σεβασμό.

Την ημέρα του τραγικού συμβάντος, ζητήσαμε να αφιερωθεί μία ώρα για να τιμήσουμε τη μνήμη της, αίτημα που εγκρίθηκε μόνο μετά από έντονη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η διευθύντρια ανέφερε ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας, όπως ήταν και το σωστό.

Ωστόσο, στις 22/10/2025, ημέρα της κηδείας, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, κάτι που θεωρούμε έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη της. Επιπλέον, η αναφορά ότι “εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση” ήταν άδικη και προσβλητική σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή.

Τέλος, θεωρούμε ασέβεια το γεγονός ότι συνεχίζει να ακούγεται μουσική στα διαλείμματα, κάτι που δεν ταιριάζει στο πένθος που επικρατεί στο σχολείο μας».