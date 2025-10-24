Στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στρέφεται η προσοχή προκειμένου να δοθούν απαντήσεις αναφορικά με τα αίτια θανάτου της 16χρονης, η οποία κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, η αιτία θανάτου είναι η πνευμονική εμβολή. «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στοιχείο -τουλάχιστον από την ιατροδικαστική εξέταση- που να σχετίζει την κατανάλωση αλκοόλ με τον θάνατο του παιδιού. Θα πρέπει να περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η ίδια διευκρίνισε πως προφανώς και δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση μεταξύ αστυνομίας και νοσοκομείου «Ευαγγελισμού». «Όπως το νοσοκομείο θέτει τη θέση του εργαζόμενου, είμαι κι εγώ υποχρεωμένη να απαντήσω αυτό που μας μεταφέρει ο αξιωματικός υπηρεσίας: ότι ποτέ δεν έγινε επικοινωνία από κάποιον από το νοσοκομείο στο αστυνομικό τμήμα.

Δυστυχώς δεν αποδεικνύεται, επειδή αν έχει γίνει κλήση έχει γίνει στο σταθερό τηλέφωνο. Αν είχε γίνει στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, όπως γίνεται συνήθως, θα είχαμε καταγραφή και θα μπορούσαμε να αποδείξουμε αυτή τη διαδικασία. Η κάθε πλευρά λέει τη θέση της».

Σύμφωνα με όσα είπε ακόμη η κ. Δημογλίδου στο Mega, ο ίδιος αξιωματικός υπηρεσίας λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε με το νοσοκομείο το ίδιο βράδυ, για άλλους ασθενείς. Είπε πως εάν είχε δεχτεί κάποια κλήση θα το είχε αντιληφθεί.

Η ίδια διευκρίνισε ότι έγινε λήψη δειγμάτων από το κατάστημα, αλλά τις επόμενες ημέρες, όταν ενημερώθηκε η αστυνομία από τον πατέρα. «Μετά από δύο 24ωρα», εξήγησε.

Ως προς την αιτία θανάτου, η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη, δήλωσε πως «πνευμονική εμβολή μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος».

Αναφερόμενη στη νομοθεσία για την απαγόρευση αλκοόλ σε ανηλίκους, η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως «από την προανάκριση προέκυψε ότι το παιδί εισήλθε στο κατάστημα και κατανάλωσε αλκοόλ. Και μόνο αυτό είναι παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει άμεσα διαδικασία ελέγχου, λήψη δειγμάτων. Φυσικά ενημερώνεται και ο εισαγγελέας και η αρμόδια Αρχή για τη σφράγιση του καταστήματος όταν προβλέπεται».

Ως προς τις ευθύνες του μαγαζιού, ανέφερε ότι «υπεύθυνος δεν είναι μόνο αυτός που είναι στην είσοδο και δεν έχει ελέγξει κατά την είσοδο αν το παιδί είναι ανήλικο ή όχι. Προφανώς είναι υπόλογος και ο ιδιοκτήτης και αυτός που προσφέρει αλκοόλ στο κατάστημα».