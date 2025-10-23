Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, με τον πατέρας της να δηλώνει πως το παιδί του δεν είχε κάποιο πρόβλημα, ενώ ακόμη δεν γνωρίζει τον λόγο που κατέρρευσε.

«Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα από τους φίλους της πρώτα και μου λένε έτσι και έτσι, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς. Ήταν 2:30 το βράδυ και εκεί τέλος πάντων στο νοσοκομείο έγινε αυτό που έγινε το μοιραίο. Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν τρία κορίτσια. Βγήκαν έξω για να πουν καληνύχτα και να φύγουν. Αυτό ξέρω. Ήρεμα και ωραία χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί», είπε ο πατέρας της 16χρονης.

«Το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα», είπε στο Live News προσθέτοντας ότι «οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια οπότε θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση και από εκεί και μετά οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί το μυαλό μου αυτή τη στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι».

«Προσπάθησαν να κάνουν αντίδοτα για ουσίες, για αλκοόλ, για όλα αυτά. Έχουν αιφνίδιο θάνατο, τον οποίο προσπαθούσαν να επαναφέρουν ένα παιδί, δεν μπορούν να έχουν τοξικολογική εξέταση εκείνη τη στιγμή να δουν αν υπάρχει κάποιο… Αυτοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι… Τέλος πάντων έχει λιποθυμήσει ή τέλος πάντων έχει σταματήσει η καρδιά του, προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, για αυτό έπραξαν όπως έπραξαν. Έβαλαν αντίδοτα για ναρκωτικά, έβαλαν αντίδοτα για αλκοόλ, έβαλαν ό,τι πρέπει να κάνουν. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές. Τώρα από εκεί και πέρα το παιδί δεν επανήλθε, κάτι επίσημο στα χέρια μου δεν έχω… Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή είναι η φωτογραφία του παιδιού μου», είπε ο πατέρας στην εκπομπή του Mega.

Πότε ενημερώθηκε η αστυνομία

Σημειώνεται, πως υπάρχει μπέρδεμα με τον χρόνο που ενημερώθηκε η αστυνομία για τον θάνατο της 16χρονης. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η ΕΛ.ΑΣ έμαθε έγκαιρα για τον θάνατο της ανήλικης, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος από τις έρευνες.

Εντούτοις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 19-10-2025, πατέρας 16χρονης, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας και δήλωσε τον θάνατο της κόρης του στο νοσοκομείο. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της ‘Αμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».

Από την ώρα της καταγγελίας ξεκίνησε έρευνα που ανέλαβε το Τμήμα Ανηλίκων, και παρελήφθησαν δείγματα των ποτών από το κλαμπ για εξέταση σχετικά με την ποιότητα τους.

Επισημαίνεται ότι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ενήλικες της παρέας της 16χρονης πριν από το κλαμπ , αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα από κάβα της περιοχής, το οποίο ήπιαν όλες μαζί και ύστερα πήγαν στο μαγαζί.

Εκεί όπως καταθέτουν τα μέλη της παρέας της, η 16χρονη ήπια ένα ακόμα ποτήρι βότκα, αλλά ένιωσε άσχημα προσπάθησε να βγει έξω, όπου κατέρρευσε και έχασε τη ζωή της.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, για παράβαση του νόμου 5216/2025, για την προστασία των ανηλίκων από καπνικά προϊόντα και αλκοόλ, καθώς επετράπη η είσοδος και κατανάλωση αλκοόλ στην 16χρονη.

Από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., έγινε γνωστό ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου, από τον Ιούλιο που ψηφίστηκε, έχουν γίνει συνολικά 24.026 έλεγχοι από αστυνομικές υπηρεσίες και άλλοι 136 έλεγχοι σε συνεργασία και με άλλους φορείς σε καταστήματα και χώρους διάθεσης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, κατά τους οποίους σχηματίστηκαν 144 δικογραφίες, συνελήφθησαν 112 άτομα και βεβαιώθηκαν 75 διοικητικά πρόστιμα.