Οι λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια με πιθανότητα τοπικών βροχών, οι τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τις πρωινές και βραδινές ώρες, η κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα και στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, ο παγετός και η μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 29/12.

Ειδικότερα, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών σε Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και πιθανόν στις Κυκλάδες. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -4 έως 8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 6 βαθμούς), -2 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 0 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -2 έως 10 βαθμούς), 6 έως 12 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 14 βαθμούς στην Κρήτη, 1 έως 10 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αρχικά από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς σχεδόν μέτριους έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ασθενείς.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.