Το τελευταίο «αντίο» είπαν στην 16χρονη που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι, με γείτονα που πήγε στη κηδεία να περιγράφει ένα τραγικό σκηνικό.

«Πήγα χθες στη κηδεία. Πρώτη φορά είδα νυφούλα σε φέρετρο. Δεν μοίραζαν κόλλυβα, μοίραζαν μπομπονιέρες, σαν να ήταν ένας γάμος. Με κλαρίνα και μουσικές», είπε ο γείτοντας της οικογένειας της κοπέλας.

Ο άνδρας μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» περιέγραψε τη 16χρονη ως παιδί με όνειρα, ενώ επιτέθηκε σε όσους κατηγόρησαν τους γονείς της ανήλικης για τον θάνατό της.

«Έχουν πει για τους γονείς γιατί το παιδί ήταν εκείνη την ώρα έξω και τι έκανε η μάνα της. Τους ξέρουν τους γονείς; Όλα τα παιδιά αυτά που είναι έξω, παιδιά μας είναι. Δυστυχώς, είναι το ρεύμα της εποχής», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι μια συγκροτημένη οικογένεια, οι γονείς δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως όλοι. Ήταν πρόσχαρο, ευγενικό, έκανε όνειρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.