Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και αφορούν τον θάνατο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι όπου διασκέδασε με την παρέα της τα ξημερώματα της Κυριακής 19/10.

Το μόλις 16 ετών κορίτσι διασκέδαζε με την παρέα του από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου σε φιλικό σπίτι και σύμφωνα με πληροφορίες είχαν πιει ένα μπουκάλι βότκα το οποίο είχαν προμηθευτεί από ψιλικατζίδικο.

Στη συνέχεια το κορίτσι με την παρέα της πήγαν το νυχτερινό κέντρο όπου μπήκαν συνοδεία ενήλικων φίλων τους. Εκεί η κοπέλα κατανάλωσε αλκοόλ και λίγη ώρα αργότερα ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε από το κλαμπ και κατέρρευσε.

Μέσα σε 7 λεπτά, στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και της έγινε ΚΑΡΠΑ.

Πριν έρθει το ΕΚΑΒ είχαν προσπαθήσει έξω από το μαγαζί να της κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση επίσης.

Προσπάθησαν αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν οι γιατροί

Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου μεταφέρθηκε το παιδί, οι γιατροί δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το κορίτσι.

Ως επίσημη αιτία θανάτου της 16χρονης καταγράφηκε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση το πνευμονικό οίδημα.

«Πνευμονική εμβολή μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος», υπογράμμισε η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ Ματίνα Παγώνη.

Η νεαρή κοπέλα είχε φύσημα στην καρδιά και οι γονείς της της είχαν συστήσει ιδιαίτερη προσοχή. Παρ’ όλα αυτά, «πόλεμος» έχει ξεσπάσει μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και του υπ. Υγείας για τον θάνατο της κοπέλας.

«Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω την κλήση, επειδή ακριβώς έχει γίνει όπως λέει το νοσοκομείο σε ένα σταθερό τηλέφωνο. Οπότε δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Μιλώντας προφορικά με τον αξιωματικό υπηρεσίας, είπε ότι δεν δέχτηκε κανένα τηλέφωνο από το νοσοκομείο. Ο ίδιος λέει ότι για άλλους λόγους επικοινώνησε με το νοσοκομείο το ίδιο βράδυ, για άλλους ασθενείς. Είπε πως εάν είχε δεχτεί κάποια κλήση θα το είχε αντιληφθεί», σημείωσε μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 24/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.