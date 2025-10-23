Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Πλατάνι της Κω, όταν ένας 79χρονος άνδρας μουσουλμανικής καταγωγής επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του τραυματίζοντάς τη.

Ο ηλικιωμένος φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, να απείλησε και τον γαμπρό του, ο οποίος διαμένει στο ίδιο σπίτι. Η κόρη του δράστη μετέβη στο Α.Τ. Κω και κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου, ενώ στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.