Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο που αποτυπώνει τη δράση ενός 54χρονου διαρρήκτη, ο οποίος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών στο Κολωνάκι.

Ο άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή, έπειτα από διάρρηξη που είχε διαπράξει μία ημέρα νωρίτερα σε κατάστημα της οδού Ηροδότου.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της ειδικής ομάδας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, προέκυψε ότι ο 54χρονος, από τον περασμένο Μάιο, είχε επιδοθεί σε μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών σε επιχειρήσεις του Κολωνακίου, αποσπώντας χρήματα και ηλεκτρονικές συσκευές μεγάλης αξίας.

Ο συλληφθείς φέρεται να δρούσε αργά τη νύχτα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Παραβίαζε τις κεντρικές εισόδους των καταστημάτων και αφαιρούσε ό,τι πολύτιμο έβρισκε — κυρίως μετρητά και ηλεκτρονικά είδη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων μια κονσόλα παιχνιδιών με 16 παιχνίδια, ηλεκτρικό πατίνι, τρία tablet, δύο υπολογιστές με τροφοδοτικό, δύο τηλεοράσεις, πέντε οθόνες, οκτώ πληκτρολόγια, έναν πίνακα ζωγραφικής, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, φωτογραφική μηχανή και κινητό τηλέφωνο.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις κλοπών σε καταστήματα του Κολωνακίου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο δράστης εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.