Σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης έναν ιερέα της Καβάλας, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι υπεξαίρεσε 260.000 ευρώ από έναν 75χρονο άνδρα. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε βρεθεί σε ψυχολογική αδυναμία, αναζητώντας στήριξη στην εκκλησία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ιερέας εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη κατάσταση του θύματος και τον έπεισε να μετακομίσει στο σπίτι του στο Παληό Καβάλας, με την υπόσχεση ότι θα τον φροντίζει. Στη συνέχεια, κατάφερε να γίνει συνδικαιούχος και διαχειριστής στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ηλικιωμένου. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2021, ο κατηγορούμενος είχε μεταφέρει 174.638,87 ευρώ σε προσωπικούς λογαριασμούς, είχε κάνει αναλήψεις 77.000 ευρώ από ΑΤΜ με χρήση χρεωστικών καρτών και πραγματοποίησε αγορές συνολικής αξίας 7.945,73 ευρώ.

Όπως αναφέρει το kavalawebnews όταν ο 75χρονος αντιλήφθηκε ότι οι οικονομίες του είχαν αφαιρεθεί, στις 11 Αυγούστου 2021 ζήτησε από τον ιερέα να του παραδώσει 40.000 ευρώ για φύλαξη. Ο ιερέας παρέδωσε τα χρήματα, και την επόμενη μέρα ο ηλικιωμένος, μαζί με δύο ακόμη άτομα, αποχώρησε από το σπίτι. Ακολούθησε μήνυση για απάτη και υπεξαίρεση.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηλικιωμένος γνώρισε τον ιερέα τον Αύγουστο του 2020 στο παρεκκλήσι όπου λειτουργούσε. Ο ιερέας κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και τελικά να αδειάσει τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο στόχος του ήταν η ψυχολογική στήριξη του ηλικιωμένου και ισχυρίστηκε ότι εκείνος τον είχε εξουσιοδοτήσει να κάνει αναλήψεις 230.000 ευρώ για προσωπική και οικογενειακή χρήση.

Το Δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του ιερέα και επέβαλε την ποινή κάθειρξης 8 ετών. Ωστόσο, η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό στο Εφετείο, με αποτέλεσμα ο ιερέας να μην οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.