Ένα περιστατικό έν τασηςσημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Οκτωβρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 47χρονος οδηγός στάθμευσε παράνομα το όχημά του στην οδό Ίωνος Δραγούμη, εμποδίζοντας τη διέλευση λεωφορείου του ΟΑΣΘ.

Όταν στο σημείο κατέφτασε γερανοφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου, ο οδηγός αρνήθηκε την άρση του οχήματος, καθώς και το να δώσει τα στοιχεία του στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 47χρονος «παρεμπόδισε τη λειτουργία των κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και αντέδρασε έντονα κατά τη διαδικασία της σύλληψής του», φτάνοντας στο σημείο να τραβά τα χέρια του και να σπρώχνει τους αστυνομικούς σε μια προσπάθεια να ματαιώσει τη σύλληψη.

Τελικά, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «παρακώλυση συγκοινωνιών, απείθεια και αντίσταση κατά της Αρχής», σύμφωνα με το voria.gr.