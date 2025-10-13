Στην φυλακή οδηγείται ο 19χρονος Ιρακινός ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για το επεισόδιο στον σταθμό του μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας», την περασμένη Πέμπτη.

Ο νεαρός, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για έκτη φορά, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές για την κατηγορία της απείθειας.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μερική έκτιση της ποινής των τριών μηνών με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται. Όπως περιέγραψε όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικός τού ζήτησε να σηκωθεί ενώ κοιμόταν στο Μέτρο της «Δουκίσσης Πλακεντίας». «Του είπα “δεν σηκώνομαι” και με έβρισε, με έσπρωξε. Δεν μου ζήτησαν να με ελέγξουν καθόλου» ισχυρίστηκε χωρίς, ωστόσο, να πείσει.

Τον περασμένο Αύγουστο ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο», περιστατικό για το οποίο είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο υπουργείο, έχουν, ήδη, κινηθεί οι διαδικασίες ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε χορηγηθεί στον νεαρό.