Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τη Δευτέρα οι τρεις Αφγανοί υπήκοοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για τον βιασμό ενός 6χρονου αγοριού σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι.

Οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 19, 22 και 25 ετών, οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθούν, αρνούμενοι οποιαδήποτε εμπλοκή στην καταγγελλόμενη πράξη. Σύμφωνα με τους ίδιους, απλώς βρίσκονταν σε φιλική επαφή με το παιδί, υποστηρίζοντας ότι έπαιζαν μαζί του χωρίς πρόθεση ή ενέργεια που να παραπέμπει σε κακοποίηση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η μητέρα του παιδιού, η οποία είχε υποβάλει την αρχική καταγγελία, ανακάλεσε τις δηλώσεις της, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκε. Όπως ανέφερε, πίσω από την καταγγελία φέρεται να βρίσκεται ο πρώην σύντροφος συγγενούς της, ο οποίος –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της– είχε προσωπικά κίνητρα, καθώς η συγγενής της διατηρεί σήμερα σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι τρεις νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό τους εξής περιοριστικούς όρους:

απαγόρευση εξόδου από τη χώρα,

υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά διαστήματα,

απαγόρευση προσέγγισης του ανήλικου σε ακτίνα μικρότερη των 50 μέτρων.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται η απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, το οποίο θα κρίνει εάν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη ή όχι, μετά την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης.