Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται μία αλλοδαπή, κατηγορούμενη για επτά περιπτώσεις κλοπών στα Χανιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε αφαιρέσει μοτοσικλέτα, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και χρηματικά ποσά.

Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ Χανίων συνέλαβαν την 34χρονη, από την αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και την άμεση κινητοποίησή τους.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 9ης Οκτωβρίου, άγνωστη αφαίρεσε από την αυλή του σπιτιού αλλοδαπής, σε περιοχή των Χανίων, μια συσκευή κινητού τηλεφώνου και από το σπίτι ημεδαπής, τσάντα που περιείχε συσκευή κινητού τηλεφώνου, πορτοφόλι και διάφορα προσωπικά αντικείμενα. Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων που περιπολούσαν, την εντόπισαν και τη συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή της βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, η συλληφθείσα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.08.2025 έως και 9.10.2025 είχε προβεί συνολικά σε επτά κλοπές-διαρρήξεις από σπίτια, καταστήματα και οχήματα, έχοντας αφαιρέσει δίκυκλη μοτοσικλέτα, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, διάφορα χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Η κλεμμένη μοτοσικλέτα καθώς και μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων που ανευρέθηκαν, αποδόθηκαν στους κατόχους τους και η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.