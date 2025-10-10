Συναγερμός σήμανε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όταν γυναίκα εντοπίστηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα σε κτίριο του συγκροτήματος και συνελήφθη από τη δικαστική αστυνομία.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αντιληπτή από δικαστικούς αστυνομικούς της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, οι οποίοι την εντόπισαν να κάνει χρήση ακατέργαστης κάνναβης και τη συνέλαβαν. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι συχνά οι δικαστικοί αστυνομικοί συλλαμβάνουν μέσα στα δικαστήρια άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη, καθώς και για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδους και σιδερογροθιές.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί και άτομο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.