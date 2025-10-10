Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου η εξ αναβολής υπόθεση του 45χρονου -τότε- δράστη με το τσεκούρι, όταν το καλοκαίρι του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, έπειτα από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δύο εργαζομένων που τραυμάτισε και για τα αδικήματα της οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.

Το χρονικό της επίθεσης

Όπως είχαν καταγγείλει τότε αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης της επίθεσης κρατώντας μία πλαστική σακούλα, μπήκε στο κτίριο, δίνοντας κανονικά το όνομά του στον έλεγχο της εισόδου. Αφού έγινε η τυπική θερμομέτρηση, ανέβηκε στο 2ο όροφο, όπου βγάζοντας από τη σακούλα ένα μικρό τσεκούρι, άνοιξε τις πόρτες των γκισέ και επιτέθηκε στους υπαλλήλους.

Πρώτη δέχτηκε τα χτυπήματα μία γυναίκα υπάλληλος και στη συνέχεια επιτέθηκε σε άλλους δύο συναδέλφους της που δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Μία τέταρτη υπάλληλος, στην προσπάθειά της να αποφύγει τα χτυπήματα του δράστη, έπεσε πανικόβλητη στις σκάλες και τραυματίστηκε στο πόδι.

Ο δράστης συνελήφθη αφού πρώτα τον ακινητοποίησαν ο προϊστάμενος της εφορίας και ένας άλλος υπάλληλος.

«Μας πατάνε και μας πίνουν το αίμα»

Απίστευτα ήταν τα όσα είχαν ακουστεί τότε, στην απολογία του δράστη, ο οποίος λίγο μετά την κράτησή του στις φυλακές, είχε αναφερθεί στους ακριβείς λόγους που χτύπησε στην Εφορία: «Είναι οι οικονομικοί δολοφόνοι ή αλλιώς οικονομική αστυνομία. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχεις να ζήσεις, αν έχεις να φας. Πρέπει να πληρώσεις τον φόρο και ας μην έχεις να φας. Σου παίρνουν την μπουκιά από το στόμα. Ακόμα και ο Χίτλερ ήταν καλύτερος από τους εφοριακούς».

«Μας πατάνε και μας πίνουν το αίμα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει ζωές, γιατί να μην καταστραφεί και μια δικιά τους. Η επίθεση ήταν ενάντια στο Ελληνικό κράτος. Ξέρω πάρα πολλούς που δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια εξαιτίας της τρομοκρατίας του Ελληνικού κράτους. Δεν σκότωσα αστυνομικούς γιατί είναι αναλώσιμοι. Δεν θα μπορούσε να σπάσει έτσι το σύστημα».