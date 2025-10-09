Χρειάστηκαν 5,5 χρόνια και αλλεπάλληλες αναβολές για να φτάσει στο ακροατήριο η υπόθεση της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας, η οποία έχασε τη ζωή της το 2020 στο νοσοκομείο λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της.

Για τον θάνατο της νεαρής γυναίκας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μια αναισθησιολόγος και ένας νοσηλευτής. Η οικογένεια της άτυχης κοπέλας ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν στο θάλαμο ανάνηψης, καθώς σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το περιβάλλον της 27χρονης, η κοπέλα δεν έλαβε την κατάλληλη φροντίδα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η αναισθησιολόγος χορήγησε υπερβολική δόση αναισθητικών φαρμάκων χωρίς να λάβει υπόψιν το βάρος της άτυχης γυναίκας. Δεν επέβλεψε τη μεταφορά της άτυχης γυναίκας στο θάλαμο ανάνηψης και δεν έδωσε καμία εντολή στο νοσηλευτικό προσωπικό για τη συγκεκριμένη ασθενή.

Όπως αναφέρει η εκπομπή αποκαλύψεις η δίκη έχει διακοπεί πέντε φορές, με την οικογένεια να ζητά να αποδοθούν οι ευθύνες στο προσωπικό του νοσοκομείου, του οποίου οι αμέλειες οδήγησαν στον θάνατο μια 27χρονη γυναίκα.