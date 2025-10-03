Σοκαρισμένη δηλώνει η πρώην σύντροφος του ιδιοκτήτη διαμερίσματος στην Άνοιξη, ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας οικογένειας ενοικιαστών . «Έχω πάθει ένα σοκ αυτή τη στιγμή», αναφέρει η πρώην σύντροφός του ξεκαθαρίζοντας: «Δεν έχω δει καθόλου το συμβάν, τον ξέρω τον κύριο προφανώς. Όχι επιθετικός να κάνει κάτι, όπως ξυλοδαρμό ή κάτι, προφανώς αυτό ούτε για αστείο, έτσι;».

«Ότι εντάξει είχαμε κάποια θέματα ζήλιας και τα λοιπά, αυτό ναι. Αλλά να εκδηλώσει επιθετικότητα απέναντί μου, θα τον είχα κυνηγήσει εγώ. Πήγα και έκανα μία σύσταση στην αστυνομία. Του είχα πει τότε κιόλας, εάν καταλάβω ότι με παρακολουθείς μέσω κινητού, απομακρυσμένα ή δεν ξέρω και εγώ με ποιον τρόπο, θα προβώ – του λέω – σε μήνυση. Ήμασταν σε φάση χωρισμού, ήθελα να προχωρήσω, υπήρχαν κάποια γεγονότα λίγο περίεργα.

Και αυτός ζοριζόταν, πιεζόταν πολύ οικονομικά. Δεν τους είχα δει ποτέ από πολύ κοντά… Ξέρω ότι έμεναν στον όροφο ακριβώς από πάνω. Το ήξερα ότι δεν του πλήρωναν τα ενοίκια για αρκετό χρονικό διάστημα.

Ξέρω ότι από κάποιο σημείο και μετά είχαν σταματήσει να πληρώνουν. Κάτι του είχαν πει για ένα ταμείο, νομίζω… ότι δεν παίρνουν τα χρήματα από το ταμείο. Και εκείνος προσπαθούσε να βρει μία άκρη και να τους διευκολύνει κάπως. Με είχε πάρει προχθές και τον ρώτησα αν είναι όλα καλά και μου απάντησε μια χαρά»