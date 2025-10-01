Οικονομικές διαφορές εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ. ότι κρύβονται πίσω από τον άγριο ξυλοδαρμό μιας οικογένειας ενοικιαστών στην Άνοιξη, από έναν 31χρονο που συνελήφθη κι έναν συνεργό του που αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου.

Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ λίγο μετά τις 9, όταν ο 31χρονος και ο άγνωστος άνδρας μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα κρατώντας ρόπαλο και μαχαίρι και χτυπώντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Ακόμα και ένας 86χρονος άνδρας δεν γλίτωσε από την οργή τους, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με εκδορές στα χέρια.

Στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι κατέληξε και η 74χρονη σύζυγός του, ενώ άγρια χτυπήματα στο πρόσωπο και στα πόδια δέχτηκε ο 44χρονος γιος του ηλικιωμένου που μετά την κατάθεσή του στην αστυνομία πήγε κι αυτός στο ΚΑΤ.

Τα πιο ελαφρά τραύματα είχε η εγκυμονούσα σύζυγος του 44χρονου, η οποία όμως είναι σε κατάσταση σοκ από τα όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της.

Αστυνομικοί, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τον 31χρονο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου διαμένει η οικογένεια, και τον συνέλαβαν. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, αυτοδικία, φθορά ξένης περιουσίας και παραβίαση του νόμου περί όπλων.