Στην περιοχή της Άνοιξης σημειώθηκε απίστευτο περιστατικό, καθώς μια οικογένεια κατήγγειλε ότι δέχτηκε άγρια επίθεση από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικίαζαν, ο οποίος υποστήριξε ότι τους χρωστούσαν ενοίκια.

Ο 31χρονος φερόμενος ως δράστης κατέθεσε ότι οι ένοικοι του οφείλουν τέσσερις ενοίκους και ότι αυτός ήταν ο λόγος που προχώρησε στην επίθεση. Η οικογένεια, από την πλευρά της, περιγράφει στιγμές τρόμου: «Η μητέρα μου κατέρρευσε με σπασμένο ισχίο στο νοσοκομείο. Την τράβηξε, την έσυρε στα σκαλοπάτια. Ένας από αυτούς κρατούσε μαχαίρι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος και συνεργός του εισέβαλαν στο διαμέρισμα οπλισμένοι με ρόπαλα και μαχαίρια, χτυπώντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Θύματα της επίθεσης ήταν:

Ένας 86χρονος άνδρας με εκδορές στα χέρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Η 74χρονη σύζυγός του. Ο 44χρονος γιος του ηλικιωμένου και η έγκυος σύζυγος του 44χρονου, η οποία βρίσκεται σε σοκ εξαιτίας όσων είδε μπροστά στα μάτια της

«Μας επιτέθηκε μέσα στην κουζίνα, χωρίς καμία πρόκληση», ανέφερε η ηλικιωμένη. «Μου έσπασε το πόδι, πρόκειται να υποβληθώ σε χειρουργείο την Παρασκευή». Η οικογένεια υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε στο παρελθόν καμία παρόμοια διαμάχη, και ότι η αφορμή «ήταν δύο ενοίκια».

Το εσωτερικό και το εξωτερικό της οικίας θυμίζουν σκηνικό σύγκρουσης. Εκτός από τον ξυλοδαρμό, το όχημα της οικογένειας βρέθηκε καμένο, στοιχείο που οι έρευνες συνδέουν πιθανόν με το ίδιο θέμα των ενοικίων.

Οι Αρχές, μετά από έρευνες, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 31χρονο. Ο συνεργός του συνεχίζει να διερευνάται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.