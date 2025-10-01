Μετά την απόφαση για εκταφή του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, η αρμόδια εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε εν μέρει δεκτό και το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη που έχασε τον γιο του Δημήτρη στην τραγωδία των Τεμπών.

Η εισαγγελική παραγγελία για εκταφή της σορού του Δημήτρη Ασλανίδη διαβιβάστηκε στην αστυνομία για εκτέλεση και αφορά μόνο στην ταυτοποίηση της σορού μέσω DNA και όχι στη διενέργεια άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων για τα αίτια θανάτου όπως ζητούσε ο πατέρας.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελέας έκανε δεκτή την αίτηση που είχε υποβάλει ο Παύλος Ασλανίδης, μέσω του δικηγόρου του, με την οποία ζητούσε την εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να ταυτοποιηθούν πέντε από τα οκτώ όργανα-τεμάχια που παραδόθηκαν στην οικογένεια και έχουν δοθεί προς ταφή.