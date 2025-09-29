Στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Χανίων αναμένεται να αναβιώσουν σήμερα τα δραματικά περιστατικά που αναστάτωσαν την Ασή Γωνιά το μεσημέρι της 1ης Ιουλίου 2019, όταν ένας 49χρονος πυροβόλησε στο κεφάλι και σκότωσε τον 72χρονο αδελφό του, ενώ καθόταν στην πλατεία του χωριού.

Του ανταποκριτή μας από το Flashnews στην Κρήτη

Στην πρώτη δίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό επρόκειτο να γίνει τον Ιανουάριο του 2021, αλλά αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων και πραγματοποιείται σήμερα με τον 54χρονο αδελφοκτόνο να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου σε μια τελευταία προσπάθεια αναγνώρισης κάποιου ελαφρυντικού για να «σπάσουν» τα ισόβια.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της 1/7/2019 στην πλατεία της Ασή Γωνιάς καθόταν ένας 72χρονος, όταν τον πλησίασε ο αδελφός του. Φαίνεται πως υπήρξε έντονη λογομαχία μεταξύ τους, όταν ξαφνικά ο τότε 49χρονος έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε τον αδελφό του 4 φορές στο κεφάλι και στον θώρακα.

Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, ενώ μετά από μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση εντοπίστηκε στις Βρύσες Αποκορώνου, όπου και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία του 49χρονου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και 160 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.

Στην πρώτη δίκη, τον Νοέμβριο του 2020 και εν μέσω των μέτρων κατά του κορονοϊού, η υπεράσπιση του κατηγορουμένου προσπάθησε να σπάσει τα ισόβια, παρουσιάζοντάς τον ως άτομο με ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα, συνεπεία των οποίων είχε μειωμένη αντίληψη των πράξεών του.

Όμως το δικαστήριο δεν πείστηκε και δεν αναγνώρισε κάποιο ελαφρυντικό, καταδικάζοντάς τον σε ισόβια κάθειρξη.