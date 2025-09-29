Κυριολεκτικά στον «ύπνο» πιάστηκε ένας διακινητής ναρκωτικών όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ασπροπύργου πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμά του στην Ελευσίνα.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Star, οι αστυνομικοί φαίνονται να σπάνε την πόρτα του διαμερίσματος στο οποίο έμενε ο διακινητής με τη μητέρα και τη γιαγιά του, ενώ ακούγονται να φωνάζουν «Αστυνομία, ακίνητος, μείνε ακίνητος», πριν συλλάβουν τον ύποπτο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί με πολιτικά παρακολουθούσαν για ημέρες το διαμέρισμα, μέσα στο οποίο ο συλληφθείς είχε έναν σάκο με γυάλινα βάζα που περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν πάνω από 800 γραμμάρια κάνναβης, μοιρασμένα σε δόσεις έτοιμες για πώληση.

«Το τελευταίο διάστημα είχε έρθει και έμενε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Από τότε βλέπαμε καθημερινά άγνωστα άτομα να μπαίνουν στην πολυκατοικία, ενώ υπήρχε και μια έντονη μυρωδιά», ανέφερε στο Star ένας γείτονας του συλληφθέντα.