Σοκ και αντιδράσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του προπονητή πολεμικών τεχνών από την Ηλιούπολη, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 50 ετών για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών του.

Ο 45χρονος, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές, ζητά πλέον – μέσω της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων – επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του, καθώς και επαφή του παιδιού με τη γιαγιά του. Απέναντί του βρίσκεται η πρώην σύντροφός του και μητέρα του παιδιού, η οποία ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει το αίτημα, επικαλούμενη λόγους προστασίας της ψυχικής και σωματικής υγείας του παιδιού.

«Θα κάνω τα πάντα για να προστατεύσω το παιδί μου», δήλωσε η μητέρα σε τηλεοπτική εκπομπή. Σύμφωνα με την ίδια, το ανήλικο είχε βρεθεί μπροστά σε περιστατικό σεξουαλικής συνεύρεσης του πατέρα του με μία από τις μαθήτριές του, γεγονός που –όπως τόνισε– έχει αφήσει ισχυρό ψυχικό τραύμα στο παιδί.

Η γυναίκα έχει καταγγείλει επίσης περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ζήτησε το παιδί να μην έρχεται σε επαφή ούτε με τον πατέρα του ούτε με τη γιαγιά του, τουλάχιστον μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Στον αντίποδα, η πλευρά του κατηγορούμενου υποστηρίζει ότι η σχέση πατέρα και παιδιού ήταν ιδιαίτερα στενή και ότι η επικοινωνία μεταξύ τους είναι σημαντική για την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία του παιδιού.

«Το παιδί όσο εκείνος ήταν εκτός φυλακής ήταν περισσότερο δεμένο με τον πατέρα του, παρά με τη μητέρα του», ανέφερε η δικηγόρος του καταδικασμένου προπονητή.

Μαρτυρίες στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων έδωσαν διαφορετικές εικόνες για τη σχέση του παιδιού με τη γιαγιά του. Μία γειτόνισσα υποστήριξε πως η γιαγιά ήταν παρούσα στην καθημερινότητα του παιδιού και το φρόντιζε με συνέπεια.

«Το παιδί ζούσε με τη γιαγιά του, ήταν φροντισμένο και ποτέ παραμελημένο ή βρώμικο όπως ισχυρίζονται», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η πρόεδρος του συλλόγου Ταε Κβον Ντο στην οποία ανήκε ο προπονητής, παρουσίασε εντελώς διαφορετική εικόνα, λέγοντας ότι η γιαγιά δεν ήταν σε θέση να διασφαλίσει την ασφάλεια του παιδιού:

«Το παιδί πολλές φορές ήταν σε σύγχυση και ένταση όταν βρισκόταν με τον πατέρα του και τη γιαγιά του. Έχω ακούσει από γείτονες ότι το μάλωνε, δεν το τάιζε σωστά και ότι δεν του έδειχνε φροντίδα. Η ίδια η γιαγιά δεν έχει ζητήσει ποτέ συγγνώμη. Υποστηρίζει ανοιχτά τον γιο της σε κάθε δικαστήριο. Αυτός είναι δημιούργημά της», δήλωσε.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε επίσης αποκλειστικές φωτογραφίες, στις οποίες ο καταδικασμένος πατέρας φαίνεται να δίνει μπύρα στο ανήλικο παιδί του, ενώ σε άλλη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, με ανήλικες μαθήτριές του να του κάνουν μασάζ.

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες αν θα επιτραπεί η επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του μέσα από τη φυλακή, υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Ο 45χρονος έχει ήδη ασκήσει έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης, διεκδικώντας ευνοϊκότερη μεταχείριση σε δεύτερο βαθμό.