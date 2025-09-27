Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, κατά την οποία ελέγχθηκαν 528 οχήματα και βεβαιώθηκαν 236 παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Παράλληλα ακινητοποιήθηκαν οχήματα ενώ αφαιρέθηκαν τα σχετικά έγγραφα οδηγών αλλά και οχημάτων.

Η δράση έγινε στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων. Συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνου και Ηρακλείου, οι οποίοι και έδρασαν χθες 26.09 τόσο στην πόλη των Χανίων όσο και τις περιαστικές περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Κισάμου και Πλατανιά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με τη χρήση αλκοολομέτρων καθώς και στη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και αναβάτες δικύκλων και ζώνης από τους οδηγούς επιβάτες αυτοκινήτων καθώς και στην ειδική νομοθεσία για τους οδηγούς ΕΠΗΟ (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα) και ποδηλάτων.

Ελέγχθηκαν συνολικά 528 οχήματα, συνελήφθησαν 4 άτομα, τρία για μέθη και ένα άδεια ικανότητας οδήγησης μετά από υποτροπή και βεβαιώθηκαν 236 παραβάσεις ΚΟΚ, εκ των οποίων 22 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 13 παραβάσεις μέθης, 43 παραβάσεις μη χρήσης ζώνης, 8 παραβάσεις για τους κανόνες που αφορούν ΕΠΗΟ και ποδήλατα. Επίσης βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις που αφορούσαν στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 3 αντικανονικοί ελιγμοί, 8 παραβάσεις ΚΤΕΟ, 3 για χρήση κινητού τηλεφώνου και λοιπές παραβάσεις (116).

Όπως επισημαίνουν τα στελέχη της Τροχαίας «η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτυού και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων». Επίσης η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας πραγματοποιεί, όπως ενημερώνει και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης με στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις σε όλη την Κρήτη με στόχο την πρόληψη των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση συνθηκών υψηλού επίπεδου οδικής ασφαλείας.