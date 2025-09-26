Ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην οδό Αχαρνών, όταν δύο οδηγοί, ο ένας με αυτοκίνητο και ο άλλος με μηχανή, αρχικά διαπληκτίστηκαν λεκτικά για το ποιος είχε προτεραιότητα στο φανάρι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν όσο περίμεναν στο κόκκινο. Λίγα λεπτά αργότερα αποφάσισαν να σταματήσουν παρακάτω, προκειμένου να «λύσουν τις διαφορές τους».

Αφήνοντας τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου, ήρθαν στα χέρια μπροστά σε κατάστημα της περιοχής. Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται να ανταλλάσσουν χτυπήματα, με τον έναν να σκίζει τη μπλούζα του άλλου κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία περαστικών αλλά και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος στην αρχή παρακολουθούσε ανήσυχος, καθώς φοβήθηκε ότι ίσως υπήρχε όπλο. Όταν αντιλήφθηκε ότι δεν υφίστατο τέτοιος κίνδυνος, παρενέβη και προσπάθησε να τους χωρίσει.

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής δηλώνουν ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς τέτοιου είδους περιστατικά, όπως τονίζουν, δεν είναι σπάνια. Ο συγκεκριμένος καβγάς, όμως, χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο έντονους που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά.