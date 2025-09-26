Μετά από εκτεταμένη και συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, συνελήφθη 62χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Ο 62χρονος κατηγορείται για παράνομη υλοτομία και μεταφορά ξυλείας κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς και για παραβίαση του Νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που προστατεύει τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, με τη συμμετοχή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Γραφείου μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Ο 62χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην οικία του, σε περιοχή του Δήμου Βόλβης.

Σημειώνεται ότι ο άνδρας είχε συλληφθεί προηγουμένως την 16-09-2025 επ’ αυτοφώρω μαζί με 65χρονο συνεργό του, να προβαίνουν σε παράνομη υλοτόμηση με σκοπό την εμπορία ξυλείας. Η ενέργεια αυτή είχε οδηγήσει σε εκτεταμένη αποψίλωση πλαγιάς του βουνού, προκαλώντας σημαντική οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος.

Κατά την έρευνα της οικίας του 62χρονου κατασχέθηκαν:

(1) κινητό τηλέφωνο,

(6) ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη υλοτομία,

(5) φακοί κεφαλής για νυχτερινή χρήση, και

(1) πλήρης ανιχνευτής μετάλλων, χωρίς άδεια κατοχής από την αρμόδια Αρχή.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές για τα περαιτέρω.