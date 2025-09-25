Έξαρση βίας μεταξύ ανηλίκων έφερε το άνοιγμα των σχολείων πριν από μερικές ημέρες, με τους αστυνομικούς να τρέχουν και κυριολεκτικά να μην προλαβαίνουν να καταγράφουν και να ερευνούν περιστατικά είτε με… αμούστακες συμμορίες είτε με μεμονωμένες περιπτώσεις.

Το πρωί της Τετάρτης, λίγο μετά τις 11:00, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Φυλής στο Ίλιον, παρέα τριών ανήλικων μαθητών -15 και 16 ετών- κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συμμορία 8 άλλων ανήλικων, που τους χτύπησαν και τους τραυμάτισαν ελαφρά. Μάλιστα, χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο, ενώ το ΤΔΕΕ Ιλίου ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σχεδόν δύο ώρες αργότερα, λίγο πριν από τις 2:00 το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Αλέξανδρου Παναγούλη στα Μελίσσια, ένας 13χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από ομάδα 4-5 αγνώστων ανηλίκων που τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν στο χέρι. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο ΤΔΕΕ Μελισσίων, ενώ στο αστυνομικό τμήμα πήγε και ο πατέρας του για να καταθέσει μήνυση αγνώστων και να παραλάβει τον σοκαρισμένο 13χρονο.

Μάλιστα, χθες το μεσημέρι σε γυμνάσιο στην περιοχή των Πετραλώνων συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό ενός συμμαθητή του ένας 16χρονος. Το θύμα είναι ηλικίας 15 ετών, ενώ είχε ελαφρύ τραυματισμό και συγκεκριμένα εκδορές.

Τέλος, το πιο σοκαριστικό περιστατικό απ’ όλα, σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στο Γαλάτσι, όπου ένας 14χρονος μπήκε, πήγε στις τουαλέτες, άνοιξε την πόρτα και φωτογράφισε έναν 9χρονο μαθητή την ώρα που έκανε την ανάγκη του. Στη συνέχεια επεδείκνυε τις φωτογραφίες σε άλλα παιδιά και τελικά συνελήφθη με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.