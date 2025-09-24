Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 14χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στο Γαλάτσι καθώς φωτογράφισε έναν 9χρονο μαθητή Δημοτικού σχολείου, με κατεβασμένα τα παντελόνια, την ώρα που αυτός βρίσκονταν στην τουαλέτα κι έκανε την ανάγκη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος που είναι εξωσχολικός μπήκε στους χώρους του δημοτικού σχολείου λέγοντας ότι θέλει να μιλήσει σε κάποιον γνωστό του, παρά το γεγονός ότι οι δάσκαλοι του ζητούσαν να φύγει. Κάποια στιγμή πήγε στις τουαλέτες, άρχισε να ανοίγει πόρτες και βρήκε τον 9χρονο την ώρα που έκανε την ανάγκη του.

Αφού τον φωτογράφισε, βγήκε έξω κι άρχισε να επιδεικνύει περιπαικτικά τη φωτογραφία του μαθητή, μέχρι που το περιστατικό έφτασε στη διευθύντρια του σχολείου. Αυτή κάλεσε το «100» και οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης – Ομάδα «ΖΗΤΑ» βρήκαν τον 14χρονο και του πέρασαν χειροπέδες, οδηγώντας τον στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου όπου και συνελήφθη.

Η φωτογραφία με τον 9χρονο δεν βρέθηκε στο κινητό τηλέφωνο του, αλλά φαίνεται πως ο 14χρονος είχε σβήσει το σύνολο των αρχείων από τη συσκευή. Εισαγγελέας ανηλίκων διέταξε να κρατηθεί ο δράστης και να οδηγηθεί αύριο ενώπιον της Δικαιοσύνης.