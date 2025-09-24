Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχή του Ηρακλείου, όταν ένας 43χρονος που υπηρετεί στα σώματα ασφαλείας επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά στη 34χρονη πρώην σύζυγό του.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με την καταγγελία της 34χρονης γυναίκας, ο πρώην σύζυγός της χθες τα μεσάνυχτα την εξύβρισε και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα εκείνη αμέσως να καλέσει την Αστυνομία.

Ο 43χρονος, που μέχρι να φτάσει η Αστυνομία στο σπίτι, είχε εξαφανιστεί τώρα αναζητείται από τις Αρχές. Η 34χρονη γυναίκα ζήτησε και έλαβε panic button.