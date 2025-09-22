Θλίψη προκαλεί ο θάνατος ενός βρέφους μόλις 2 μηνών στα Χανιά. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και για την υπόθεση έχουν συλληφθεί από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων οι γονείς του, ηλικίας 28 και 26 ετών, οι οποίοι είναι Φινλανδοί.

Όπως διαπιστώθηκε, ο θάνατος του βρέφους ήταν ασφυκτικός θάνατος, ενώ περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι γονείς είχαν πάει το περασμένο Σάββατο σε έναν γάμο. Όταν το βράδυ κοιμήθηκαν, έβαλαν το μωρό να κοιμηθεί ανάμεσά τους και κατά λάθος το πλάκωσαν.

Σημειώνεται πως και οι δύο γονείς φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το νεκρό βρέφος δεν είδε εγκληματική ενέργεια.

Οι γονείς μεταφέρθηκαν στον εισαγγελέα το πρωί της Κυριακής 21/9 και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.