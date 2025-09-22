Φύλλο και φτερό έκαναν οι αστυνομικοί την πυλωτή πολυκατοικίας στο Παγκράτι όπου ένας 34χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς 20 περίπου λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21/9. Στόχος των Αρχών, που έσπευσαν στο σημείο να βρουν στοιχεία για τους άγνωστους δράστες και να φτάσουν στα ίχνη τους.

Ο 34χρονος ο οποίος είναι ένοικος της πολυκατοικίας επί της οδού Λεάγρου στο Παγκράτι σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast τραυματίστηκε ελαφρά στα πλευρά και την πλάτη έχει ήδη πάρει εξιτήριο μετά τις πρώτες βοήθειες και την ολιγόωρη νοσηλεία του στον «Ερυθρό Σταυρό».

Του είχαν στήσει ενέδρα

Οι άγνωστοι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον 34χρονο, χωρίς όμως να είναι γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης. Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν μετά την κατάθεσή του στην ΕΛΑΣ.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια έχουν σταλεί 3 κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.