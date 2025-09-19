Έναν εφιάλτη έζησε μια οδηγός ταξί στα Χανιά, όταν άνδρας που επιβιβάστηκε ως πελάτης την απείλησε με μαχαίρι, την ακινητοποίησε και τη φίμωσε με δεσμά, προκειμένου να τη ληστέψει. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να λυθεί και να ζητήσει βοήθεια, ενώ ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την καταγγελία της στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η γυναίκα είπε ότι άνδρας που παρέλαβε από τα ΚΤΕΛ την απείλησε με μαχαίρι, την έδεσε και προσπάθησε να της αποσπάσει χρήματα.

«Κεφαλοκλείδωμα & μαχαίρι στον λαιμό»

«Την Τετάρτη, 13.00 η ώρα το μεσημέρι, με προσέγγισε από το παράθυρο. Μιλούσε άπταιστα ελληνικά, κατάλαβα φυσικά ότι ήταν αλλοδαπός. Μου είπε ‘μπορείτε να με πάτε μέχρι τις Βρύσες Αποκορωνού να πάρω τα χαρτιά μου και θα γυρίσουμε πίσω;’. Του λέω ‘εντάξει, είμαι ελεύθερη’. Προχωρήσαμε, δεν ήθελε να μπούμε μέσα από το χωριό για να μην χάσουμε χρόνο. Γνώριζε την περιοχή πάρα πολύ καλά διότι μου είπε από πού να στρίψω, από την Ντουράκη στο οινοποιείο δεξιά, θα μπούμε μέσα. Εκεί, είναι το σπίτι μου και σταματάμε στο διώροφο. Ήταν ένας δρόμος που υπήρχε κινητικότητα. Φτάσαμε εκεί», λέει η ίδια.

Κατά την περιγραφή της, όταν επιχείρησε να στρίψει και να σταματήσει, ο άνδρας την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα και μαχαίρι ζητώντας χρήματα — εκείνος την τράβηξε εκτός αυτοκινήτου, τη μετέφερε στα χωράφια και την έδεσε με σκοινιά και τις ζώνες των καθισμάτων, αφήνοντάς την εντελώς δεμένη. Όπως αναφέρει, ο δράστης φαινόταν αποφασισμένος και φοβισμένος ταυτόχρονα, ενώ τελικά την εγκατέλειψε σε μεγάλο δρόμο στην περιοχή Κουμπές, όπου δεν υπάρχουν κάμερες, αφήνοντας το αυτοκίνητο αναμμένο. Η γυναίκα κατάφερε να λυθεί μόνη της, κάλεσε σε βοήθεια και περιέγραψε τη σοκαριστική εικόνα που είδε περαστικός.«Απεγκλώβισα τα πόδια μου. Τα χέρια μου δεν υπήρχε περίπτωση να τα λύσω. Και με το πόδι μου άνοιξα την πόρτα την πίσω. Και βλέπω έναν νεαρό απέναντι στην πολυκατοικία. Φώναξα βοήθεια. Το παιδί ήρθε σε κατάσταση σοκ, αυτό που είδε θα του μείνει σε όλη τη ζωή. Τα βλέπαμε μόνο στις τηλεοράσεις».

Η Ασφάλεια έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και διενεργεί έρευνα — η καταγγέλλουσα δηλώνει ότι φοβάται πως ο δράστης ενδέχεται να έχει φύγει με πλοίο. Ο δράστης αναζητείται.