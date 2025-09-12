Άνοιξε η πόρτα της φυλακής για τον Νίκο Μιχαλολιάκο περίπου 12 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα που σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης τα καταδικασμένα, πλέον, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Οι δικαστές είπαν «ναι» στην νέα αίτηση του αποφασίζοντας να την αποφυλάκιση του με κατ´ οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Χρυσής Αυγής επικαλείτο, σύμφωνα με πληροφορίες στην αίτηση του, λόγους υγείας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ένα και πλέον χρόνο μετά την επιστροφή του στις φυλακές μετά την αναίρεση της πρώτης απόφασης για την αποφυλάκιση του.