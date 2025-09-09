Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο των Χανίων λίγο πριν τις 11 το βράδυ, όταν δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αφότου περαστικοί ανέφεραν ότι οι στρατιωτικοί βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης και επιδείκνυαν ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, την ώρα που ένα τρίτο άτομο φέρεται να προσπάθησε να τους χωρίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν, ενώ θα ενημερωθεί και η Διοίκηση της Αμερικανικής Βάσης.