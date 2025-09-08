Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται τα συμβατικά αυτοκίνητα της Ελληνικής Αστυνομίας καταδιώκουν το αυτοκίνητου 20χρονου γιου επιχειρηματία, αλλά το όχημα με το οποίο πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι δύο 20χρονοι όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά πάτησαν ακόμη περισσότερο… γκάζι και άρχισαν να παραβιάζουν τον έναν ερυθρό σηματοδότη μετά τον άλλο, φτάνοντας μέχρι το Περιστέρι.

Φτάνοντας στην οδό Αρκαδίας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τα δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, όμως ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, παρασέρνοντας με το όχημά του έναν αστυνομικό που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αμέσως δόθηκε σχετική ενημέρωση στη ΓΑΔΑ και μετά από περίπου μιάμιση ώρα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου κοντά στο Χίλτον, εντοπίστηκε ο 20χρονος να κινείται στο ρεύμα προς την Κηφισιά. Εκεί ακινητοποιήθηκε, χωρίς αυτή τη φορά να μπορεί να ξεφύγει, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

