Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού μεταφέρθηκε χθες το βράδυ μία 15χρονη σε κατάσταση μέθης. Όπως προκύπτει από πληροφορίες, η ανήλικη μαζί με ακόμη δύο κορίτσια της παρέας της τα έπιναν σε πλατεία της Αγίας Παρασκευής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και προχώρησε στη σύλληψη ενός 29χρονου ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ ο οποίος, νωρίτερα και παρά τη σχετική απαγόρευση, πούλησε στην ανήλικη προϊόντα με αλκοόλ και τσιγάρα.

Επίσης συνελήφθη και η μητέρα της 15χρονης για παραμέληση εποπτείας. Στην ανήλικη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, χωρίς η κατάσταση της υγείας της να εμπνέει ανησυχία.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό καθώς ακόμη και σήμερα κάποιοι επιτήδειοι επιμένουν να πουλούν προϊόντα με αλκοόλ σε παιδιά.