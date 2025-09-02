Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 45χρονη οδηγός της Porsche, μετά την απολογία της, για τη σφοδρή σύγκρουση με άλλο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο και την αποχώρησή της από το σημείο του ατυχήματος, πριν από την άφιξη των Αρχών, όπως μετέδωσε το grtimes.

Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών, σε βαθμό κακουργήματος, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Κατά την απολογία της, η 45χρονη αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι δεν έτρεχε και ότι δεν έκανε κόντρες με άλλο όχημα, όπως προέκυψε από μαρτυρία διερχομένων.

Επίσης, αρνήθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τέλος, όσον αφορά την εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος επεσήμανε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του δεύτερου οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δύο παθόντες, ενώ μετέβη άμεσα σε νοσοκομείο, καθώς έφερε και η ίδια τραύματα ως συνέπεια της σύγκρουσης.

Στο τροχαίο τραυματίστηκαν ένας 28χρονος και μια 26χρονη.

«Έπαθα αμνησία, δεν εγκατέλειψα κανέναν», είπε η οδηγός της Porsche για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Εξάλλου, η οδηγός της Porsche είχε δηλώσει νωρίτερα: «Δεν έχω κάνει κάτι, δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ».

«Δεν έχω κάνει κάτι… Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είμαι σοκαρισμένη. Βασικά, έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν» είχε πει, χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, υπάρχουν χαρτιά. Πήγα και δέχτηκα τις πρώτες βοήθειες. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κ.λπ. Είμαι πάρα πολύ συντετριμμένη με αυτό που έγινε. Δεν είχα πιει καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό άδικο. Αυτό έχω να δηλώσω», είχε επαναλάβει.

«Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο και σε ένα δευτερόλεπτο έγινε… έφυγα εκτός δρόμου», ανέφερε ως προς το πώς προκλήθηκε το ατύχημα.

«Δεν είχα καταναλώσει (αλκοόλ). Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικρινά. Περίμενα σήμερα να πάω… έχω δυο παιδάκια ανήλικα», συνέχισε.

«Δεν είχα καταναλώσει τίποτα» δήλωσε, ερωτηθείσα αν είχε καταναλώσει κάποιο χάπι. «Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ, ενώ πήγα αιμόφυρτη».