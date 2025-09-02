Έφεση κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6,5 ετών προπονητής κωπηλασίας για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος 16χρονης αθλήτριάς του, άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών.

Η κίνηση αυτή ήρθε έπειτα από σχετική αίτηση της παθούσας, η οποία έγινε αποδεκτή από τον εισαγγελικό λειτουργό και αφορούσε τόσο την επιμέτρηση της ποινής όσο και την αναγνώριση ελαφρυντικού στον κατηγορούμενο. Έτσι, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από ανώτερο δικαστήριο, συγκεκριμένα το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Ο 41χρονος προπονητής είχε καταδικαστεί ομόφωνα τον περασμένο Ιούλιο για:

Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια (κακούργημα)

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου (πλημμέλημα)

Ωστόσο, αθωώθηκε για τις κατηγορίες του βιασμού και της επίμονης παρακολούθησης της ανήλικης. Με την ίδια απόφαση, του χορηγήθηκε -κατά πλειοψηφία- το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και κατ’ επέκταση ο καταδικασθείς δεν θα εκτίσει άμεσα την ποινή του. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος του.

