Πολιτικά μηνύματα με έμφαση στη νέα γενιά έστειλε ο πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση «European Youth Day» που διοργανώνει η ΟΝΝΕΔ στο κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». «Καμία πρωτοβουλία στο παρόν δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν προβάλλεται στο μέλλον» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην «αθόρυβη επανάσταση του gov.gr αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί για την αντιστροφή του brain drain.

Έχουμε ακόμα υψηλή ανεργία, καταγράφεται όμως μια σημαντική υποχώρηση στους δείκτες. Στόχος θα είναι η αποκλιμάκωση να συνεχιστεί με τη δημιουργία πολλών και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις επενδύσεις. Άλλωστε, το στοίχημα για τη δεύτερη τετραετία θα είναι οι καλύτεροι μισθοί επανέλαβε ο πρωθυπουργό, ορίζοντας ως αιχμή των παρεμβάσεων για τη στήριξη της νέας γενιάς το στεγαστικό πρόγραμμα.

«Αυτή είναι η δική σας απάντηση σε κάποιους που αντί για λύσεις προτείνουν σποτάκια με how to, χωρίς να έχουν το know how. Με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει cringe…» είπε χαρακτηριστικά ασκώντας δριμεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε συστράτευση τους νέους λέγοντας: «Σας θέλω δίπλα μου. Μένουν να κάνουμε πολλά περισσότερα. Έχουμε αξιοπιστία».

Τέλος, αναφερόμενος στις προσεχείς εκλογές τόνισε: «Δε μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες ακυβερνησίας. Η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μεταφραστεί σε εφαλτήριο νίκης. Να γίνει εντολή για δεύτερη φορά στην προκοπή. Η χώρα έχει ανάγκη τη σταθερότητα τη συνέχεια και τη συνέπεια».