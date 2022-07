Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι προκλητικές δηλώσεις από την τουρκική κυβέρνηση εις βάρος της χώρας μας. Αυτή τη φορά ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικρίνει την Αθήνα ως προς την προστασία των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ΥΠΕΞ της γείτονος στο Twitter, «ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επικρίνει την Αθήνα για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, λέει ότι η Ελλάδα δεν έχει λόγο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων» («Turkish foreign minister slams Athens on minority rights, says Greece has no say in human rights matter»).

Απαντώντας στις αιτιάσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη, ο εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου αναφέρει πως «δυστυχώς, για άλλη μία φορά, η Άγκυρα αντιστρέφει πλήρως την πραγματικότητα, προκειμένου να προβάλει θέσεις που δεν αντέχουν στην κριτική. Τις απορρίπτουμε στο σύνολό τους». Προσθέτει δε, ότι η απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολείων λαμβάνεται με τα ίδια ακριβώς κριτήρια σε όλη την Ελλάδα, όταν δηλαδή ο αριθμός των μαθητών πέφτει κάτω από το ελάχιστο κατώφλι των εννέα μαθητών. Αναφέρει δε πως το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023, μόνο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, πέραν των τεσσάρων μειονοτικών δημοτικών σχολείων, αναστέλλεται η λειτουργία και άλλων 29 μη μειονοτικών σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. «Ως εκ τούτου, κανείς δεν μπορεί να κάνει λόγο για δυσμενή μεταχείριση των μαθητών της μειονότητας. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές της ελληνικής Πολιτείας γίνονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις για όλους τους Έλληνες πολίτες, με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης προς όφελος των ίδιων των μαθητών. Η Τουρκία οφείλει να βάλει τέλος στην παραπλανητική της ρητορική και να κατανοήσει την πραγματικότητα που καταδεικνύει ότι η μουσουλμανική Μειονότητα στην Θράκη, ζώντας σε μία ελεύθερη και δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα, απολαμβάνει πλήρως τις ελευθερίες και τα δικαιώματά της, όπως άλλωστε το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Αντιθέτως, τα ελάχιστα πλέον σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία μαρτυρούν τον βίαιο και συστηματικό ξεριζωμό των Ελλήνων από τα πατρογονικά τους εδάφη» σημειώνει.

Υπενθύμισε ακόμη ότι «για την ευημερούσα μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη θα λειτουργήσουν κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος ενενήντα εννέα δημοτικά σχολεία, ενώ στην Κωνσταντινούπολη «θα λειτουργήσουν μόνο τρία, στην Ίμβρο ένα και στην Τένεδο κανένα» και πρόσθεσε πως η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αριθμεί περίπου 120.000 μέλη, ενώ η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία δεν υπερβαίνει τα 3.000 άτομα, την στιγμή που την εποχή της Λωζάννης ήταν ισάριθμες. «Δυστυχώς για την Τουρκία, καταλήγει, οι αριθμοί διακινούν τη δική τους αναντίρρητη αλήθεια σχετικά με το ποιος σέβεται και εφαρμόζει την Συνθήκη της Λωζάνης. Η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που προστατεύει στο ακέραιο και εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών της».

«Η Σουηδία δεν έχει ακόμη εκδώσει υπόπτους που ζητά η Τουρκία»

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Σουηδία δεν έχει ακόμη εκδώσει υπόπτους που ζητά η Τουρκία για κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία παρά την υπογραφή συμφωνίας για την άρση του βέτο που είχε θέσει η Άγκυρα στην προσχώρηση της σκανδιναβικής χώρας στο NATO τον περασμένο μήνα.

Η Σουηδία και η Φινλανδία υπέβαλαν αίτημα για την προσχώρησή τους στο NATO μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αντιμετώπισαν την αντίθεση της Τουρκίας, η οποία κατηγόρησε τις δύο σκανδιναβικές χώρες για την επιβολή εμπάργκο όπλων στην Άγκυρα και την υποστήριξη οργανώσεων τις οποίες έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατικές.

Οι τρεις χώρες, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπέγραψαν συμφωνία για την άρση του βέτο της Άγκυρας με αντάλλαγμα δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αλλά η Τουρκία έχει δηλώσει ότι θα μπλοκάρει τις ενταξιακές τους προσπάθειες αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις αυτές. Η Τουρκία επιδιώκει την έκδοση 73 ανθρώπων από τη Σουηδία, όπως και περίπου 10 άλλων από τη Φινλανδία.