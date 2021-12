Σε Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη βρισκόντουσαν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα ο πρώην υπουργός και τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος με την αναπληρωτή τομεάρχη Εξωτερικών του κόμματος, Θεοδώρα Τζάκρη. Οι δυο τους σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με υψηλόβαθμα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αξιωματούχους του ΟΗΕ, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, think tanks και εκπροσώπους της ομογένειας και είχε ως στόχο την προβολή των εθνικών θέσεων για όλα τα κρίσιμα ζητήματα και την ενημέρωση της αμερικανικής πλευράς για τις θέσεις του κόμματος.

Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με τους Joey Hood (Principal Deputy Assistant Secretary of State For Near Eastern Affairs), Hady Arm (Deputy Assistant Secretary of State for Israel and Palestinian Affairs), Karen Sasahara (Deputy Assistant Secretary of State for North Africa) και Erica Olsοn (Deputy Assistant Secretary of State for Europe and Eurasian Affairs), με επίκεντρο τα διμερή, τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια, τον Καύκασο και την Τουρκία.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε επίπεδο στρατηγικού διαλόγου έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με κριτήριο την αμοιβαιότητα και σύγκλιση συμφερόντων, που πρέπει να είναι πάντοτε η βάση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Εκατέρωθεν αναγνωρίσθηκε ο ιστορικός χαρακτήρας της Συμφωνίας των Πρεσπών για την σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκαν στα γραφεία της Οργάνωσης AHEPA στις ΗΠΑ και συναντήθηκαν με τον εκτελεστικό διευθυντή κ. Βασίλη Μωσαϊδη, με τον οποίο συζήτησαν ενέργειες για τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία με την μεγαλύτερη Ομογενειακή Οργάνωση της Αμερική. Επίσης υπήρξαν επαφές με εκπροσώπους του Ελληνικού λόμπι και διακεκριμένων think tanks.

Στη Νέα Υόρκη ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ είχε συναντήσεις στον ΟΗΕ με τους Zhenmin Liu (Under-Secretary-General of Economic and Social Affairs, MiroslavJenca, Assistant Secretary-General for Europe, Central Asia and the Americas) και Diene Keita (Deputy Executive Director of UNFPA). Ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για την υποστήριξη της δράσης του οργανισμού και την ανάγκη υπεράσπισης της πολυμέρειας στις διεθνείς σχέσεις.









Πηγή φωτογραφιών: Facebook Θεοδώρας Τζάκρη