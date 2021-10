Η ελληνική σημαία μεσίστια στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά



The 🇬🇷 flag @GreeceinBelgium hoisted at half mast,in sign of mourning for the loss of Fofi Gennimata, leader of Greek Socialist Party #KINAL pic.twitter.com/tVCVe5Jh2t