Πέρυσι το καλωσόρισμα για το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν δόθηκε στη Σαντορίνη, με τον πρωθυπουργό να έχει ως φόντο το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα και θέα το ηφαίστειο και τη Θηρασιά.

Φέτος το άνοιγμα τα περιόδου, που αναμένεται καλύτερη από την περσινή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη από τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος θα παρουσιάσει την καμπάνια «All you want in Greece» («Όλα όσα θέλεις θα τα βρεις στην Ελλάδα») και θα συνοδευόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας ένεκα της πανδημίας του κορονοϊού, από το «Cape Sounio», το ξενοδοχείο που βρίσκεται λίγο πριν τον ναό του Ποσειδώνος στο Σούνιο.

Παράλληλα το μέλος της κυβέρνησης μετά την παρουσίαση της καμπάνιας θα μεταβεί στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να πείσει τους ιθύνοντες της γηραιάς Αλβιώνας να βγάλουν τα ελληνικά νησιά από την «πορτοκαλί» λίστα της ταξιδιωτικής οδηγίας, κάτι που εάν όλα πάνε καλά, αναμένεται να συμβεί τέλος του μήνα.

Θυμίζουμε ότι για τις αφίξεις στη Βρετανία από τις «πορτοκαλί» χώρες, όπως είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, απαιτούνται μοριακά τεστ για την Covid – 19 πριν την αναχώρηση και τη δεύτερη και όγδοη ημέρα μετά από την άφιξη, μαζί με μια περίοδο απομόνωσης δέκα ημερών στο σπίτι. Θα μπορεί ωστόσο κάποιος να σπάει την καραντίνα νωρίτερα, εφόσον κάνει ένα πρόσθετο τεστ την πέμπτη ημέρα από την άφιξη στη Βρετανία.