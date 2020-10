Μηταράκης: «Η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις»

Ο Νότης Μηταράκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις», με αφορμή την πρόθεση της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή της Frontex και κεντρικό θέμα συζήτησης τις φημολογούμενες επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρει:

«Ήμασταν και είμαστε ξεκάθαροι πως η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις. Φυλάσσουμε τα σύνορα μας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Και συνεχίζουμε να διασώζουμε εκατοντάδες μετανάστες κάθε μήνα στα νερά της Μεσογείου. Μετανάστες που γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από αδίστακτους λαθροδιακινητές. Καλωσορίζουμε την απόφαση της Ylva Johansson να συγκαλέσει σύσκεψη με την Frontex, για να εξετάσει τους ισχυρισμούς για υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις, έτσι ώστε να λάμψει η αλήθεια».

We are clear, and always have been, that Greece does not participate in so called push-backs. We protect our borders in line with international law. And we continue to rescue hundreds of migrants every month from the waters of the Mediterranean.

— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 28, 2020