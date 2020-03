Παναγιωτόπουλος: Διαλύεται ο προσφυγικός καταυλισμός στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είπε ότι ο προσφυγικός καταυλισμός στα σύνορα διαλύεται και εξήγησε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι μετανάστες μεταφέρονται στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Παράλληλα επισήμανε ότι η διάταξη των ελληνικών δυνάμεων παραμένει η ίδια. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι πιθανότατα θα μεταβεί ο ίδιος στην περιοχή προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση.

Reports that the #Turkey police set fire to the immigrant tents for them to clear out #Evros #Greece #GreekBorders #IStandWithGreece #HoldTheLine pic.twitter.com/CYNLVgXz2I

— Robert Lagueux (@BobLagueux) March 27, 2020