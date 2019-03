Επίθεση Κατρούγκαλου στον Βέμπερ για fake news

Για fake news κάνει λόγο με δύο tweet του, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, αναφερόμενος στον Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος έγραψε ότι η κυβέρνηση απαγορεύει την ψήφο σε 70.000 Έλληνες που ζουν στη Βρετανία.

«Αυτό που είναι πραγματικά ανησυχητικό», απάντησε ο κ. Κατρούγκαλος, «είναι ότι ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αναπαράγει fake news της ΝΔ, χωρίς πρώτα να ελέγξει την ακρίβειά τους, χωρίς να κάνει τον κόπο να πληροφορηθεί την επίσημη διάψευση τους πολλές ώρες πριν, με την κοινή δήλωση των υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών της χώρας μας».

What is really worrying is a Spitzenkandidat who is reproducing fake news without first checking their (in)accuracy. This is the official common statement on the issue of the Ministers of Interior and Foreign Affairs of Greece, issued many hours ago. https://t.co/GkdY9HTFMB https://t.co/KAM5nV4mM0

