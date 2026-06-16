Ικανοποιημένος δήλωσε ότι φεύγει από το υπουργείο Μεταφορών ο γραμματέας της Ν.Δ., Κώστας Κυρανάκης, τονίζοντας ότι αισθάνεται πως έκανε πράξη τη δέσμευσή του για «ασφαλέστερα τρένα».

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση που γίνεται για το αν είμαστε σε προεκλογική περίοδο κι αν μέχρι να προκηρυχθούν εκλογές θα έχουμε μπροστά μας μαραθώνιο ή κατοστάρι, τόνισε ότι «η δική μου αίσθηση είναι πως πρόκειται για τετρακοσάρι» και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά αιτήματα για συμμετοχή νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια του κόμματος και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει σημαντική ανανέωση».

Σχολιάζοντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», το διακύβευμα των εκλογών, παρατήρησε ότι «ο ψηφοφόρος που πάει στην κάλπη θα εκτιμήσει τόσο την αξιοπιστία του κάθε κόμματος κι εμείς ότι υποσχεθήκαμε το κάναμε πράξη, αλλά και την ελπίδα που θα του προσφέρει για το τι θα κάνει στη συνέχεια», ενώ δήλωσε πως αντιλαμβάνεται το πρόβλημα της ακρίβειας, «αλλά οι αυξήσεις μισθών που δόθηκαν από το 2019 και μετά είναι υψηλότερες από τον πληθωρισμό».

Στη συνέχεια, απηύθυνε ενωτικό μήνυμα και εξήρε την προσφορά στην παράταξη του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας τον σεβασμό του και αναφερόμενος ειδικά στον κ. Σαμαρά και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα, υπογράμμισε: «Με τον Αντώνη Σαμαρά με συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός μου στο πρόσωπό του είναι αδιαπραγμάτευτος κι αυτό δεν αλλάζει παρά την κριτική που ασκεί στη ΝΔ, η οποία είναι άδικη. Αν κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον στήριξε και τον έκανε Πρωθυπουργό».

Τέλος, και μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, δήλωσε πως «ο Τσίπρας έκανε ένα κακό νέο ξεκίνημα, επιλέγοντας ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα για το κόμμα του».