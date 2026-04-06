Να προλάβει για ακόμα μία φορά τις εξελίξεις θα επιχειρήσει σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους πολίτες μέσα από δημόσια παρέμβασή του μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ίδιο να επιχειρεί να τραβήξει μία σαφή διαχωριστική γραμμή, επαναλαμβάνοντας λάθη και αστοχίες ακόμη και του άμεσου παρελθόντος, αλλά ξεκαθαρίζοντας ότι ήδη από την πρώτη δικογραφία και έπειτα, οι τομές που έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται στον οργανισμό είναι γενναίες, με τον ίδιο να καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε σπιθαμή πίσω από τη μάχη το «βαθύ κράτος».

Η νέα αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό και στο κυβερνών κόμμα από τις δικογραφίες για τα «γαλάζια» στελέχη στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών ευρωπαϊκών επιδοτήσεων ωθεί τον πρωθυπουργό να δώσει το στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης αλλά και να εξηγήσει με απλό τρόπο στους πολίτες τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Διόλου τυχαία, με συντονισμένες κινήσεις, ένας ένας οι εμπλεκόμενοι γαλάζιοι βουλευτές λίγες ώρες πριν την παρέμβαση του πρωθυπουργού ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας, ισχυριζόμενοι ότι δεν προκύπτει εμπλοκή τους σε αδικήματα.

«Ναι» σε άρση ασυλίας για τους «11»

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast.gr, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει άρση ασυλίας και για τους 11 γαλάζιους βουλευτές, παρότι – όπως θα πει – όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη λογική του τσουβαλιάσματος. Άρα, «ναι» στις άρσεις ασυλιών, όσοι έχουν παρανομήσει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνά κανείς και το τεκμήριο της αθωότητας.

Αυτό που επιθυμεί πάντως το Μέγαρο Μαξίμου είναι να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες για να μην μείνει από τη μία καμία σκιά, αλλά και για να μπορέσει να αφήσει πίσω της και αυτή την νέα κρίση. Το μήνυμα πάντως προς τους πολίτες αναμένεται να έχει και δόσεις αυτοκριτικής και αυτό φάνηκε από την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου παραδέχτηκε αστοχίες. Όμως, δεν θα παραλείψει να μιλήσει και για τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες, με τη ΝΔ να έχει πρωτοστατήσει στην εξυγίανση του οργανισμού με βασικό συστατικό την υπαγωγή του αμαρτωλού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έτσι ώστε πλέον όλα να γίνονται με διαφάνεια.

Αύριο Μεγάλη Τρίτη, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των 11 «γαλάζιων» βουλευτών, που το όνομά τους περιέχεται στη δεύτερη δικογραφία, με τη συζήτηση και την ψηφοφορία στην Ολομέλεια να έχει οριστεί με το άνοιγμα της Βουλής αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.

Όσον αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη δεύτερη δικογραφία, όπως όλα δείχνουν, η κομματική γραμμή που θα ακολουθηθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι να ταχθούν υπέρ της σύστασης προανακριτικής επιτροπής, παρότι δεν προκύπτει ο ίδιος βαθμός εμπλοκής τους στην υπόθεση. Σε δήλωσή της, η κα Φωτεινή Αραμπατζή ζήτησε από τους συναδέλφους της να ψηφίσουν τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, έτσι ώστε να αποδειχθεί – όπως είπε – ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες. Από την πλευρά του, ο κος Σπήλιος Λιβανός τόνισε ότι ουδέποτε συμμετείχε σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Σύσκεψη για την ακρίβεια – Πρεμιέρα για το Fuel Pass

Αμέσως μετά το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού, το οποίο αναμένεται στις 12 το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 13:00 σε σύσκεψη για την ακρίβεια ενόψει Πάσχα, προκειμένου να ενημερωθεί πώς πηγαίνουν οι έλεγχοι και πόσο έχει επηρεάσει την αγορά η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου.

Σήμερα είναι και η πρεμιέρα για το Fuel Pass, με την πλατφόρμα vouchers.gov.gr να ανοίγει, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για την επιδότηση καυσίμων. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά online και στοχεύει στην ταχεία και διαφανή εξυπηρέτηση των πολιτών. Σημειώνεται ότι η καταβολή των χρημάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, είτε σε ψηφιακή κάρτα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό, ανάλογα με την επιλογή του κάθε δικαιούχου.