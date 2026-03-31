Μετά από επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος Δικαίου που έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Αυτό έκανε γνωστό, πριν από λίγο, από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η σχετική ημερήσια διάταξη της ολομέλειας θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες και επειδή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών από την κατάθεση του αιτήματος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δεν χρειάζεται τυπικά το αίτημα να επανακατατεθεί.